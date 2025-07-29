حريق غابات ضخم يأتي على 500 هكتار في إسبانيا (فيديو)

مشهد مرعب عاشته بلدة مومبلتران الواقعة على بُعد نحو 95 كيلومتراً غربي العاصمة الإسبانية مدريد، حيث اندلع حريق غابات عنيف مساء الاثنين، وتمكّن خلال ساعات من التهام أكثر من 500 هكتار من المساحات الخضراء.

ورغم تعبئة طائرات ومروحيات لرش المياه، إلى جانب فرق الإطفاء التي تكافح النيران على الأرض عبر بناء حواجز لعزل اللهب، فإن الرياح القوية لا تزال تُغذِّي النيران وتزيد من صعوبة السيطرة عليها.

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وعبّر أنخيل إغليسياس، المدير الفني لمكافحة الحرائق في البلدة، عن قلقه قائلاً: "الوضع ليس مشجِّعاً". وأضاف أنّ ألسنة اللهب ترتفع إلى عدة أمتار، بسبب طبيعة التضاريس الجبلية ووفرة النباتات القابلة للاشتعال.

ويرى خبراء بيئيون أنّ ما يحدث اليوم ليس مفاجئاً. فقد أسهم هطول الأمطار الغزيرة في بداية العام في نمو كثيف للنباتات، والتي جفّت لاحقاً بفعل موجات الحرّ الأخيرة، ما وفّر وقوداً مثالياً لاندلاع الحرائق.

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وأشار اختصاصيون إلى أن العديد من الغابات في إسبانيا تُركت دون رعاية أو صيانة كافية، ما فاقم من خطورة الوضع البيئي في مثل هذه الظروف المناخية.

ومع استمرار اشتعال الحريق، تظل الأنظار متّجهة إلى السماء أملاً في انخفاض سرعة الرياح أو تساقط الأمطار، لعلّ الطبيعة نفسها تتدخّل لوقف هذا الجحيم المستعر.