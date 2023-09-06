دراسة: ارتفاع حالات السرطان بين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا

كشفت دراسة، أن عدد الأشخاص تحت سن الخمسين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في جميع أنحاء العالم ارتفع بنحو 80% خلال 3 عقود.

وبحسب الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن "حالات الإصابة بالسرطان في بداية ظهوره ارتفعت على مستوى العالم من 1.82 مليون في عام 1990 إلى 3.26 مليون في عام 2019".

في حين ارتفعت وفيات السرطان بين البالغين في الأربعينات والثلاثينات أو أقل بنسبة 27%.

ولفتت الدراسة، إلى أن أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنويًّا بسبب السرطان.

وذكر مؤلفو الدراسة، التي نشرت في مجلة "BMJ Oncology"، أن الأنظمة الغذائية السيئة وتعاطي الكحول والتبغ والخمول البدني والسمنة من المرجح أن تكون من بين العوامل، وراء ارتفاع الحالات.

وأوضحت الدراسة أنه منذ عام 1990، زادت حالات الإصابة والوفيات بالسرطان المبكر بشكل كبيرعلى مستوى العالم.

وأوصت باتباع أسلوب حياة صحي، وتقييد استهلاك التبغ والكحول وممارسة الأنشطة الخارجية المناسبة، الأمر الذي من الممكن أن يقلل من عبء الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة.

وأشارت دراسات سابقة، إلى أن "حالات الإصابة بالسرطان لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا آخذة في الارتفاع في أجزاء مختلفة من العالم خلال العقود القليلة الماضية".

وكانت الدراسة، التي قادتها جامعة إدنبرة في إسكتلندا وكلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين، هي الأولى من نوعها التي تبحث هذه القضية على نطاق عالمي وعوامل الخطر لدى البالغين الأصغر سنًّا.

يشار إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على الاختلافات الإقليمية والوطنية، إلا أنه في هذه الدراسة العالمية، حلّل الباحثون بيانات من 204 دول تغطي 29 نوعًا من السرطان.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية