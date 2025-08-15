logo
13 إصابة إثر خروج "أفعوانية" عن مسارها في مدينة للملاهي (صور)

تعبيريةالمصدر: iStock
15 أغسطس 2025، 10:00 ص

أُصيب 13 طفلاً وشخص بالغ، الأربعاء، إثر حادث خروج أفعوانية عن مسارها في مدينة ملاهي كوني بيتش بمدينة بورثكول جنوب ويلز. وعلق الأطفال على ارتفاعات مختلفة قبل أن تتم عملية إنقاذهم، بينما سقطت بعض درابزينات الأمان من جانب القضبان.

وقال شهود عيان إن الأطفال كانوا يصرخون ويبكون أثناء وقوع الحادث، وأصيب بعضهم بجروح طفيفة، بينها فقدان أحد الأطفال لسن. نقلت خدمات الطوارئ 7 أطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين عولج الباقون ميدانيًا.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، أوضحت إدارة مدينة الملاهي أن لعبة "الدودة المجنونة" كانت مُدارة من جهة خارجية، وليست مملوكة للحديقة، وأكدت أن الشرطة طلبت إخلاء الموقع لتمكين فرق التحقيق من الوصول إلى مكان الحادث وإجراء الفحوصات اللازمة. وأشارت الإدارة إلى أنها ستقوم برد المبالغ المدفوعة للزوار المتضررين.

وأكدت شرطة جنوب ويلز أن الحادث وقع حوالي الساعة 5:50 مساءً، وأن الإصابات طفيفة، وسيبقى المتنزه مغلقًا حتى انتهاء التحقيقات.

كما أشارت هيئة الصحة والسلامة الحكومية إلى أنها سترسل مفتشين لزيارة الموقع وتقييم أسباب الحادث، والتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة.

وقالت ميغان لويز كافانا، إحدى شهود العيان، إنها كانت برفقة طفليها عندما وقع الحادث، مشيرة إلى سقوط السياج على رأسها وارتطامه بعربة أطفال، فيما كانت تسمع صراخ الأطفال وبكاءهم.

ويأتي هذا الحادث قبل أسابيع قليلة من الإغلاق النهائي لمدينة الملاهي التي تأسست العام 1918، تمهيدًا لمشروع تطوير جديد يشمل مطاعم ومتاجر ومساكن، بحسب ما أعلنت إدارة الحديقة.

وتشير المصادر إلى أن فرق الإنقاذ استخدمت المجارف والحبال والجسور المؤقتة للوصول إلى الأطفال العالقين وإخراجهم من تحت الأنقاض، وسط جهود مكثفة لضمان سلامتهم.

