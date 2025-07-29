شاب يُضرم النار بمنزل عائلته ويتسبب بمصرع 3 في العراق

في حادث مأساوي شهدته مدينة البصرة، أقدم شاب عراقي، يوم الثلاثاء، على إضرام النيران في منزل عائلته الكائن في منطقة المشراق الجديد وسط المدينة، ما أسفر عن مصرع 3 من أفراد أسرته، وإصابة شقيقه بحروق بالغة الخطورة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وأفادت مصادر أمنية بأن الحادث وقع إثر خلاف عائلي حاد نشب بين الجاني وشقيقه المصاب، تطوّر إلى أن قام الأول بإضرام النار في المنزل، مُخلّفًا فاجعة إنسانية كبرى، فيما امتدت ألسنة اللهب لتلتهم المنزل بالكامل.

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على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني، وتمكنت من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار من موقع الجريمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن تحقيقات الجهات المختصة لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث تمهيدًا لتقديم المتهم إلى العدالة.

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في السياق ذاته، يتلقّى الشقيق المصاب العلاج والرعاية الطبية في مستشفى الفيحاء، في إحدى النواحي التابعة لقضاء شط العرب بمحافظة البصرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية، سوى تأكيد أن إصابته بالغة الخطورة.