"البطل" يُعيد الليث حجو إلى الدراما السورية المحلية

وسام كنعان

في سنة 2019 قدّم المخرج السوري الليث حجو آخر تجربة له في الدراما السورية وكانت في مسلسل "مسافة أمان"، تأليف إيمان سعيد، وغاب بعدها عن المشهد المحلي، دون أن تتوفر الفرصة الملائمة لعودته رغم أنه يعتبر من أكثر المخرجين السوريين المكرّسين حاليًّا، لأنه فهم مجتمع بلاده وتمّكن من إعادة صياغته دراميًّا بلغة بصرية واعية.

وهكذا كانت أعماله تشتبك مع الواقع بطريقة ذكية، وبأسلوب ينأى عن المباشرة والفجاجة، بذريعة العين الإخراجية اللافتة والمقومات الإنتاجية اللازمة، وبالدرجة الأولى النص المكتوب، إلى جانب حضور مجموعة من النجوم المستعدين دومًا لتجسيد أدوار بطريقة مهمة، خلال سلسلة أعماله انطلاقًا من "بقعة ضوء" وصولًا لغالبية المسلسلات الكوميدية منها على وجه الخصوص.

وكان يسلّط الضوء على مشاكل مجتمعية وتفاصيل تعني المواطن وقضاياه بطريقة إسقاطية، ربما ارتفع السقف فيها ببعض الأماكن أو انخفض، لكنها وصلت إلى "مطارح" لافتة خاصة في "ضيعة ضايعة" دون أن يهمل تفاصيل ويوميات المشاهد في مسلسلاته الاجتماعية المعاصرة.

وبعد أن قدّم آخر تجاربه في عمل تاريخي مصري بعنوان "رسالة الإمام"، تأليف مجموعة كتاب، يحكي عن حياة الإمام الشافعي في مصر، وبقائه فيها رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي كانت تمر فيها البلاد.

وأكد أن رمضان القادم سيكون بمثابة إعلان عن عودة حجو للساحة السورية من خلال مسلسل اجتماعي يحمل عنوان "البطل"، عن فكرة للكاتب الراحل ممدوح عدوان، سيناريو وحوار: رامي كوسا، تنتجه شركة pentlens.

وحتى الآن ما زالت عمليات التحضير جارية مع وجود مفاوضات لانضمامات جديدة على مستوى الممثلين للمسلسل المقرر تصويره في الشهر المقبل، وتدور قصّته في إطار دراما اجتماعية تجري أحداثها ضمن نطاق قرية تقع على الساحل السوري خلال عام 2016.

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ومن المفترض أن يلعب بطولته كلٌّ من : بسام كوسا، وفرح بسيسو، ومحمود نصر، ونور علي، وخالد شباط، ورسل الحسين، ووسام رضا.

كما تحضّر الشركة المنتجة لعمل ثانِ بعنوان"مطبخ المدينة"، إخراج رشا شربتجي كتابة علي وجيه وسيف رضا حامد، ويروي العمل الاجتماعي المعاصر سيرة ويوميات عائلة سورية مهمّشة تشتغل في مطعم سوري، محاولًا الغوص في عوالم جديدة على الدراما السورية والوصول إلى منطقة حياتية وطبقة اجتماعية لم يسبق للمسلسلات معاينتها.

ومن المفترض أن يكون العملان جاهزَيْن للعرض على الفضائيات في رمضان 2025.