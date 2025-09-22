10 علامات تحذيرية تكشف معاناة المراهقين من مشاكل نفسية

غالبًا ما تتطور مشاكل الصحة النفسية بصمت، لكن الخرافات والمفاهيم الخاطئة تمنع الكثيرين من طلب المساعدة في الوقت المناسب.

بالنسبة للمراهقين، قد تزيد الضغوط الأكاديمية والتحديات العاطفية من صعوبة معاناتهم.

وفي مقابلة مع "إتش تي لايف ستايل"، شارك الدكتور مانتوش كومار، استشاري أول في الصحة النفسية والعلوم السلوكية في فورتيس جورجاون، 10 علامات تحذيرية على وجود مشاكل نفسية لدى المراهقين، والتي يجب على الآباء الانتباه لها.

أخبار ذات علاقة لأول مرة.. السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين عالميا

الابتعاد عن العائلة والأصدقاء

إذا كان المراهق يقضي وقتًا أطول بمفرده، ولا يتحدث كثيرًا في المنزل، ويتجنب الأصدقاء، فقد يكون هذا علامة على أنه يمر بشيء عاطفي.

انخفاض مفاجئ في الدرجات

إن الانخفاض الملحوظ في الأداء الأكاديمي، خاصة إذا كان أداء المراهق جيدًا في السابق، يمكن أن يكون بمثابة إشارة تحذيرية إلى أن هناك شيئًا غير صحيح.

عدم الاهتمام بأنفسهم

إن عدم الاستحمام، أو ارتداء نفس الملابس بشكل متكرر، أو الظهور بمظهر غير مهندم بشكل عام قد يعني أنهم يجدون صعوبة في الاعتناء بأنفسهم.

تغيرات النوم والشهية

النوم كثيرًا أو بالكاد ينام، أو تناول القليل جدًّا من الطعام أو الإفراط في تناوله، كل هذه التحولات في الروتين يمكن أن تشير إلى ضائقة عاطفية أو عقلية.

التغييرات في دائرة أصدقائهم

إذا توقف مراهق فجأةً عن قضاء الوقت مع أصدقائه المعتادين وبدأ بقضاء الوقت مع مجموعة مختلفة أو غير مألوفة، فالأمر يستحق الاهتمام.

علامات تعاطي المخدرات

إن العثور على أعقاب السجائر، أو الروائح الغريبة، أو العناصر غير المعروفة في ممتلكاتهم قد يشير إلى أنهم يجربون مواد معينة.

الانفعال أو نوبات الغضب

قد يكون الغضب بسهولة أو الانزعاج المستمر بسبب أشياء صغيرة هو الطريقة التي يعبر بها المراهق عن مشاعره التي لا يستطيع التعبير عنها بالكلمات.

إيذاء النفس

أي علامات إيذاء النفس، كالجروح أو الحروق، خطيرة ولا يجب تجاهلها أبدًا. عادةً ما يعني هذا أن المراهق يعاني من ألم نفسي عميق.

أخبار ذات علاقة كيف يؤثر طلاق الوالدين المتأخر على صحة المراهقين النفسية؟

فقدان الاهتمام بالأنشطة

إذا توقفوا عن ممارسة الأنشطة أو الهوايات التي كانوا يحبونها في السابق، فقد يعني هذا أنهم يشعرون بالاكتئاب أو الانفصال.

الغياب المتكرر عن المدرسة

قد يكون التغيب المتكرر عن المدرسة دون أسباب واضحة أو اختلاق الأعذار لتجنب الذهاب علامة على شعور المراهق بالإرهاق أو القلق أو الاكتئاب.