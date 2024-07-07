حسام حبيب يتهم شيرين بايذاء ابنتها بطريقة شنيعة (فيديو)

فجّر الملحن والمطرب حسام حبيب صدمة قوية لجمهور طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن اتهمها بايذاء ابنتها، وذلك بعد استدعائه لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات بالتعدي بالضرب على شيرين، والتسبب في إصابتها.

واتهم حسام شيرين بأنها قامت بإيذاء ابنتها بطريقة لو عرفها الناس لانتهت على الفور بالنسبة إليهم، وفق ما جاء في أقواله، مؤكدا أنه لم يقم بالاعتداء على شيرين وإنما تدخل فقط لينقذ ابنتها من بين يديها.

وطلب حسام الاستعانة بشهود عيان على الواقعة من ضمنهم ابنة شيرين، كما أرفق أقواله بمقطع فيديو قال إنه يثبت براءته مما هو منسوب إليه.

وقال: " مكنتش أتخيل أبدًا إن خناقة أنا مش طرف فيها، خناقة بينها وبين بنتها، إنها تقول كدا، وأنا هطلب شهادة بنتها وهي عملت في بنتها حاجة لما الناس هتعرفها شيرين هتنتهي عند الناس".

وأضاف: " اللي يهون عليه ضناه يهون عليه أي حد في الدنيا، ولما شوفت المنظر ده كان لازم آجي وأشيل هنا من تحتها، ولازم أتصرف".

وتابع: "اللي مأثر فيا أكتر إني قولت لـ هنا روحي اتكلمي مع مامتك، وجبت الاتنين وقولتلهم يا هنا دي مامتك ولازم تحترميها، وجبت شيرين وقولتلها دي بنتك وخلي كلامك بينكم وبين بعض".

وأكمل روايته قائلا: "طلعت، لاقتها قفلت الباب بالمفتاح، والباب زجاج، وفضلت أخبط محدش بيفتح، لحد ما شوفت منظر مش قادر أنساه، فكسرت الباب ودخلت أخدت البنت".

وأردف: " كلمت بابا البنت وقولتله لازم تيجي تاخدها، وتيجي بنفسك مش هبعتها مع حد، وأرجوك ابعدها عن الشخصية دي".

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب داخل الاستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

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وكشفت مصادر أن مشادة كلامية نشبت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب داخل الاستوديو الخاص بالأولى، أثناء زيارة حبيب لها، تحول إلى شجار بالأيدي، ليضرب حسام شيرين بزجاجة على رأسها؛ ما أصابها بقطع في الرأس.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي بالرأس، بالإضافة إلى العديد من الكدمات في أماكن متفرقة بالجسد.