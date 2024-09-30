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موقف "لا يُنسى" بين عادل إمام وأحمد سلامة (فيديو)

موقف "لا يُنسى" بين عادل إمام وأحمد سلامة (فيديو)
الفنان المصري أحمد سلامةالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بركة
محمد بركة
30 سبتمبر 2024، 7:09 ص

كشف الفنان المصري أحمد سلامة عن تفاصيل موقف لا ينساه حدث منذ 35 عاما مع الفنان عادل إمام؛ إذ أنقذه الزعيم  من مأزق وقع فيه بحسن نية بسبب فاتورة باهظة مستحقة عليه، دون أن يدري في فندق شيراتون بقبرص في أثناء تصوير فيلم "المولد". 

وقال سلامة في تصريحات تلفزيونية إنه كان يعتقد أن جميع طلبات طاقم التمثيل سوف يتحملها الإنتاج، ومن هنا كان يطلب كل ما يخطر بباله، حتى فوجئ يوم المغادرة أن هناك حسابا كبيرا للغاية تراكم عليه. 

وأضاف أنه شعر بحجم الورطة؛ لأنه كان مفلسا تماما بعد أن أنفق جميع أمواله على شراء الهدايا التذكارية، وبدأ بالفعل يفكر في نوعية العقوبة التي سيواجهها، لافتا إلى أنه عندما هاتف عادل إمام وأخبره بالمشكلة، طلب منه أن يجهز حقيبته، وينتظره في الردهة الخارجية وبالفعل جاء بعد قليل، وانطلقا في الباص باتجاه المطار بعد دفع الفاتورة. 

وأشار سلامة إلى أنه بعد رجوعه إلى القاهرة، زار عادل إمام في أثناء تقديم مسرحية "الواد سيد الشغال" وأراد دفع المبلغ المستحق عليه في قبرص، إلا أن الأخير رفض وداعبه وهو يطلب منه أن ينسى الأمر تماما. 

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وفيلم "المولد"، إنتاج 1989، يحكي كيف يتوه الطفل "بركات" من والدته في زحام المولد، ليخطفه البائع "علي الأعرج"ويأخذه إلى بيته، ويطلق عليه اسم "إبراهيم"، لينشأ في بيئة كلها إجرام، ويتورط بالعمل مع عصابة تهريب، ويسافر معهم إلى قبرص لتنفيذ إحدى العمليات، لتتغير حياته.

والفيلم بطولة عادل إمام، ويسرا، وإيمان، عبد الله فرغلي، وتأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج سمير سيف. 

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