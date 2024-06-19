فيلم سينمائي يجمع بين عمرو دياب ونانسي عجرم

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن فيلم سينمائي مرتقب يجمع بين المطرب المصري عمرو دياب، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ونشر آل شيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو يجمع بينه وبين الفنان عمرو دياب، أثناء استقباله له في العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق٣" الذي أقيم مساء الإثنين، وعلق عليه قائلا: "مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم، لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي".

وأضاف تركي آل شيخ: "عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل، أبي فوق الشجرة ورصيف نمرة خمسة".

وتواصل "إرم نيوز" مع مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، للكشف عن تفاصيل الفيلم المرتقب، حيث قال: "لا توجد حتى الآن أي تفاصيل عن الفيلم، فقط المستشار تركي آل شيخ خلال العرض الخاص لفيلم (أولاد رزق٣)، عرض على الفنان عمرو دياب فيلما سينمائيا غنائيا، يجمع بينه وبين الفنانة نانسي عجرم، يدور في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع بين الثنائي، يكون برعاية هيئة الترفيه".

وأضاف المصدر: "عمرو دياب رحب بالفكرة، كذلك نانسي عجرم مرحبة بالفكرة، كما أكد آل شيخ، لافتًا إلى أنه سيتم وضع الخطوط العريضة للعمل قريباً ليتم البدء في تصويره في أقرب وقت".

والجدير بالذكر أن المستشار تركي آل شيخ أعلن أخيرا عن خوض الفنانة نانسي عجرم تجربة التمثيل للمرة الأولى في فيلم يجمع بينها وبين الفنان كريم عبد العزيز.