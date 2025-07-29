فجر السعيد تزور عبدالله الرويشد بعد رحلة علاجه وإلغاء حكم حبسها

أجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد زيارة خاصة لمواطنها الفنان عبدالله الرويشد، في منزله بمنطقة الجابرية بمحافظة حولي؛ للاطمئنان على حالته الصحية عقب عودته من رحلة علاجية طويلة خارج البلاد.

وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين من صدور حكم محكمة الاستئناف في الكويت بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق فجر السعيد عن محكمة الجنايات، الذي كان يقضي بسجنها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.

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وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقوبة، مكتفية بإلزامها بتعهد شخصي بكفالة مالية قدرها ألف دينار لضمان حسن السير والسلوك، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة الإنترنت.

ووثّقت فجر السعيد زيارتها للفنان عبدالله الرويشد من خلال مجموعة من الصور التذكارية التي جمعتهما داخل منزله، ونشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، مدمجة بمقطع مرئي مصحوب بأنغام أغنيته الشهيرة "اللي نساك".

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وظهرت السعيد في تفاعل عاطفي لافت تقبّل رأس الفنان الكبير، وجلسا معًا وسط ملامح السعادة والامتنان، في مشهد يعكس عمق المحبة والصداقة بينهما.

وقد بدا عبدالله الرويشد في حالة صحية جيدة بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية، وهو ما اعتبره رواد التواصل الاجتماعي مؤشرًا إيجابيًا على تعافيه، ومقدمة لاحتمال استئناف نشاطه الفني قريبًا.