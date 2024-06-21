صاحب أغنية "يمته الزلم تغار".. العراق يلقي القبض على الفنان السوري محسن الفراتي

ألقت الجهات الأمنية في العراق، القبض على الفنان السوري محسن الفراتي، بتهمة الترويج لـ"المحتوى الهابط".

ووفق شبكة "964" المحلية، فقد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على المطرب الفراتي، من قبل لجنة المحتوى الهابط في الوزارة.

وأضافت في بيانها أن القبض على الفنان السوري جاء بناءً على "أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي لقيامه ببث الأغاني ذات المحتوى الهابط".

واشتهر الفنان السوري محسن الفراتي بأغنية "يمته الزلم تغار"، التي حققت 28 مليون مشاهدة عبر قناته في "يوتيوب".