‬السلطات السودانية تكشف ملابسات مقتل مغنية الراب رنا بدر الدين

كشفت شرطة محلية بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، ملابسات حادثة مقتل مغنية الراب السودانية رنا بدرالدين "35 عامًا" بعدما وجدت مقتولة في شقة بمدينة بحري.

وتداولت وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي في السودان، يومية التحري لشرطة محلية بحري أوضحت خلاله والدة القتيلة أن ابنتها تبلغ من العمر 35 عامًا وخرجت من المنزل منذ 10 أيام لزيارة صديقتها المريضة.