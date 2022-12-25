السلطات السودانية تكشف ملابسات مقتل مغنية الراب رنا بدر الدين
كشفت شرطة محلية بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، ملابسات حادثة مقتل مغنية الراب السودانية رنا بدرالدين "35 عامًا" بعدما وجدت مقتولة في شقة بمدينة بحري.
وتداولت وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي في السودان، يومية التحري لشرطة محلية بحري أوضحت خلاله والدة القتيلة أن ابنتها تبلغ من العمر 35 عامًا وخرجت من المنزل منذ 10 أيام لزيارة صديقتها المريضة.
وأفادت والدة رنا بحسب التحري، أن "ابنتها القتيلة كانت تتعاطى المخدرات وأدخلت المصحة ومن ثم غادرت إلى جمهورية مصرالعربية بغرض العلاج وتحسنت حالتها وعادت للسودان، ولكنها انتكست مرة أخرى".
وكشف التحري أن "المتهم الأول (م/ا) الذي يبلغ من العمر 26 عاما أقرّ بضرب القتيلة بأداة خشبية على رأسها ووجهها يوم السبت، ثم قام بتشغيل جهاز التكييف وأغلق الشقة".
وقال، إن "سبب المشكلة بينه وبين القتيلة يعود إلى إنها أساءت إليه بألفاظ نابية، وعلى إثرها حدثت مشاجرة بينهم". وأفاد بأنه "استعان بالمتهم الثاني صاحب (توك توك) ويدعى اختصارا (ه/ ك) للتخلص من الجثة".
بدوره أفاد المتهم الثاني بأن "القتيلة تدعى رنا بدر الدين وهي عاملة بمحل كوافير بمنطقة المؤسسة بحري، وأنها تقيم في الشقة قبل 9 أيام من تاريخ البلاغ".
وقبل أيام، نقل شقيق القتيلة خبر وفاة شقيقته عبر صفحته على "فيسبوك"، وقال: "توفيت اليوم أختي الحبيبة رنا بدرالدين ربنا يرحمها ويغفر ليها ويتقبلها قبولا حسنا ويسكنها فسيح جناته يا أرحم الراحمين لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وشكل مقتل رنا بدرالدين صدمة كبيرة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيلها المفاجئ، حيث عبر الآلاف من معجبيها عن حزنهم الكبير لوفاتها.
وقال أحد المعلقين ويدعى "هجو": غيب الموت مساء أمس مغنية الراب السودانية الشهيرة رنا بدرالدين، حيث أعلن شقيق الفنانة يوسف نبأ وفاتها عبر صفحته الرسمية، سائلًا الله لها الرحمة والمغفرة.
وكانت الفنانة رنا قد ظهرت في مطلع العام 2011 عبر إحدى القنوات المحلية كأول ظهور رسمي كمغنية لفن الراب السوداني، وعبر العديد من رواد مواقع التواصل عن حزنهم عقب إعلان وفاتها المفاجئ.
وتعد القتيلة من أصوات غناء الراب البارزة في السودان، حيث ظهرت العام 2011 من خلال تقديمها لونية جديدة دمجت فيها مابين الموسيقى الحديثه والتراثية التقليدية.