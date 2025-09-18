رحيل مفاجئ للإعلامية والفنانة اللبنانية يمنى شري

نعى الوسط الفني والإعلامي في لبنان، اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية يمنى شري التي توفيت بشكل مفاجئ عن عمر 55 عاماً.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شري فارقت الحياة في كندا، وأنها عانت المرض قبل وفاتها دون أن تتضح طبيعة مرضها.

وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج التلفزيونية على الفضائيات.

وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.

كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و "هند خانم".

والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية.