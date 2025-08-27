ما حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية في القاهرة؟

نفى وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، صحة الأنباء المتداولة بشأن اختفاء الهلال ذي الثلاث نجمات المثبّت أعلى قبة معهد الموسيقى العربية الكائن في شارع رمسيس بالعاصمة القاهرة، مؤكدًا أن الهلال لم يتعرض للسرقة أو الاختفاء.

وأوضح الوزير، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع "فيسبوك"، أن الهلال تم إنزاله مؤقتًا ضمن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المبنى الأثري، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على المكونات المعمارية والرمزية للمعهد.

أخبار ذات علاقة الإسكندرية تترقب استخراج "كنزها الغارق"

وأشار الدكتور هنو إلى أن الهلال يخضع حاليًا لعمليات تنظيف وصيانة فنية دقيقة تتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لإعادته إلى موقعه الأصلي أعلى القبة، عقب الانتهاء من جميع أعمال الترميم، وفق المعايير العلمية المُعتمدة في صيانة المباني التراثية.

من جهته، أوضح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام، في البيان نفسه، أن الهلال محفوظ داخل مقر معهد الموسيقى العربية، مؤكدًا أن عوامل التعرية والعوامل الجوية قد أثرت في ثباته واستقراره بمرور الزمن، ما استدعى إنزاله حفاظًا عليه من التلف، مشيرًا إلى أنه سيُعاد إلى مكانه فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتعود بداية الواقعة إلى تداول عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورًا تُظهر خلو قبة معهد الموسيقى العربية من الهلال المعتاد، ما أثار شكوكًا حول اختفائه أو تعرضه للسرقة، خاصة أن الهلال يحمل رمزية بارزة بشكله الفريد الذي يضم ثلاث نجمات.

وسرعان ما تصاعد الجدل على المنصات الرقمية، نظرًا إلى المكانة التاريخية لمعهد الموسيقى العربية، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1914، ما دفع الجهات الرسمية ممثلة في وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية إلى إصدار بيان مشترك يهدف إلى توضيح الحقيقة وطمأنة الرأي العام بشأن سلامة أحد الرموز المعمارية البارزة للمبنى العريق.