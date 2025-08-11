بليك لايفلي تحقق انتصارا كبيرا في معركتها القضائية مع بالدوني

حققت الممثلة بليك لايفلي تقدما ملحوظا في معركتها القانونية المستمرة ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، بعد صدور قرار قضائي يوم الجمعة.

وأكد موقع Page Six أن القاضي الفيدرالي لويس جيه. ليمان وافق على طلب الممثلة بليك لايفلي بحذف محضر جلسة استماعها من ملف القضية.

وجاءت هذه الخطوة بعد استجواب لايفلي الأسبوع الماضي في مكتب محاميها بمدينة نيويورك، حول مزاعم التحرش الجنسي التي وجهتها إلى جاستن بالدوني، بالإضافة إلى اتهامها له بشن حملة تشهير ضدها. وحضر بالدوني، 41 عاما جلسة الاستماع شخصيا.

وجادل محامو بليك لايفلي بأن فريق دفاع بالدوني وشركة Wayfarer Studios المنتجة لفيلم It Ends With Us قدموا إفادة قانونية تضم نحو 300 صفحة إلى المحكمة دون مبرر قانوني، مع الاعتماد على صفحتين فقط منها، ما اعتبره القاضي محاولة لإرهاق لايفلي والمحكمة وإثارة الجدل.

وأوضح القاضي ليمان أن الإفادة الكاملة لا تحمل صلة واضحة بالقضية، وأن تقديم كمية كبيرة من الوثائق غير ذات الصلة لا يخدم الغرض القانوني من التقاضي.

وأضاف أن المحكمة ليست فقط مخولة، بل مسؤولة عن التدخل للحفاظ على سير العدالة، مشيرًا إلى إمكانية إغلاق الصفحات غير ذات الصلة إذا طلبت لايفلي ذلك.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ممثلي جاستن بالدوني.

والجدير بالذكر، تقاضي بليك لايفلي بالدوني بتهمة التحرش الجنسي أثناء تصوير فيلم It Ends With Us، كما رفعت دعوى ضد وكلاء الدعاية له بتهمة شن حملة تشهير.

بدوره، نفى بالدوني الاتهامات ورفع دعوى مضادة ضد لايفلي وزوجها ريان رينولدز بتهمة التشهير والابتزاز، إلا أن المحكمة رفضت دعواه في يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدلي الطرفان بشهادتيهما خلال محاكمتهما المرتقبة في مارس 2026.