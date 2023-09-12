مواد استخدمها البشر في النظافة قبل الصابون
استخدم البشر الصابون بشكل واسع النطاق، خصوصًا في العصور القديمة والوسطى، بعد استخدامهم طرقا ومواد بديلة متنوعة للتنظيف والنظافة الشخصية.
فقد استخدم البشر في السابق بدائل الصابون، مثل الماء الذي هو أبسط طرق التنظيف وإزالة الشوائب والأوساخ، كما استخدموا الطين والوحل لقدرته على إزالة الأوساخ والزيوت عن الجسم.
كما استخدم البشر سابقا الرماد كمادة للتنظيف بعد مزجه بالماء، واستخدموا الرمل الدقيق لتنظيف أواني الطهي، وتنظيف الجسم أحيانا.
ولاحقا استخدم البشر بعض الأعشاب ومستخلصات النبات من أجل النظافة الشخصية، كما استخدموا الزيوت لا سيما زيت الزيتون القادر على إزالة الأوساخ وترطيب الجلد، واستعان البعض بالإسفنج الطبيعي، وألياف النباتات كطريقة للمساعدة في التنظيف.