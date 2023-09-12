مواد استخدمها البشر في النظافة قبل الصابون

كما استخدم البشر سابقا الرماد كمادة للتنظيف بعد مزجه بالماء، واستخدموا الرمل الدقيق لتنظيف أواني الطهي، وتنظيف الجسم أحيانا.

ولاحقا استخدم البشر بعض الأعشاب ومستخلصات النبات من أجل النظافة الشخصية، كما استخدموا الزيوت لا سيما زيت الزيتون القادر على إزالة الأوساخ وترطيب الجلد، واستعان البعض بالإسفنج الطبيعي، وألياف النباتات كطريقة للمساعدة في التنظيف.