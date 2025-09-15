6 خطوات سريعة توقف التفكير الزائد في أقل من دقيقة

يستهلك الإفراط في التفكير طاقتك، ويشوّش حكمك، ويزيد من قلقك. وكثيرون من الناس يصفونه بأنه الوقوع في حلقة مفرغة من الأفكار المتكررة وغير المحسومة، مما يؤدي إلى الإرهاق العقلي، واضطراب النوم، وصعوبة اتخاذ القرار.

لكن بحسب موقع "سايكولوجي توداي" ووفقا للخبراء النفسيين، فإن هناك استراتيجيات عملية ومدعومة علمياً يمكن أن تكسر هذه الدوامة وبسرعة.

1. التعرف على الحلقة

الخطوة الأولى هي الوعي. راقب متى تبدأ أفكارك بالدوران بشكل قهري ومتكرر دون نتيجة واضحة. مجرّد تسمية ما يحدث بـ"حلقة الإفراط في التفكير" يمكن أن يساعد في إبطائها أو حتى إيقافها.

2. اكتبها على الورق

كتابة أفكارك تُخفف من ضغطها العقلي. فعندما تُخرجها إلى النور، يمكنك رؤيتها بوضوح وتقييمها من منظور أكثر واقعية، مما يقلل من تأثيرها العاطفي ويعيد لك الشعور بالسيطرة.

3. فرّق بين ما يمكنك وما لا يمكنك التحكم فيه

الإفراط في التفكير غالبًا ما ينبع من محاولة السيطرة على أشياء خارج إرادتك. قم بتحديد الأمور التي يمكنك التحكم بها (مثل إجراء مكالمة أو قول "لا")، وضعْ خطًّا على الأمور التي لا يمكنك السيطرة عليها (مثل آراء الآخرين أو أحداث الماضي). التركيز على ما يمكنك تغييره يُخفف من وطأة التفكير الزائد.

أخبار ذات علاقة هل الإفراط في استخدام الهاتف يسبب "الخرف الرقمي"؟

4. حدد وقتًا لاتخاذ القرار

للتقليل من الإرهاق العقلي، خصص وقتًا محددًا للتفكير في قضية معينة، مثلاً 15 دقيقة، ثم انتقل لشيء آخر. هذا الحد الزمني يُعيد لك الإحساس بالتحكم ويمنع دوامة التفكير اللانهائي.

5. اربط نفسك بالحاضر

للهروب من القلق بشأن المستقبل أو الندم على الماضي، جرّب تمرين 5-4-3-2-1 الحسي: حدّد 5 أشياء تراها، 4 تشعر بها، 3 تسمعها، 2 تشمّها، و1 تتذوقها. هذا التمرين يُعيدك للحظة الحالية ويُوقف التفكير الزائد.

6. استبدل التفكير بالفعل

بدلاً من الاستغراق في التفكير، اسأل نفسك: "ما التصرف الصغير الذي يمكنني فعله الآن؟"، الفعل هو العلاج الفعّال للتفكير الزائد، ويمنحك شعورًا بالقوة والتحكم.

في النهاية، يقول الخبراء إن إيقاف الإفراط في التفكير لا يعني إفراغ عقلك من كل شيء، بل يعني توجيهه نحو مسار جديد وأكثر إيجابية.