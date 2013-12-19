القصة الحقيقية المرعبة للفتاة التي سكنها 6 من الجن

إرم – (خاص) من سماح المغوش

أناليس ميشيل، فتاة ألمانية كانت تقيم في فتوسبورغ في ألمانيا مع عائلة مسيحية متدينة تتكون من أم وأب وأربعة فتيات.

أناليس كانت مجرد فتاة عادية كغيرها من الفتيات إلى أن انتقلت إلى إحدى مساكن الجامعة واستقرت فيها، ومنذ ذلك الحين انقلب حالها فجأة وبدأت تصرخ بدون سبب وتنظر إلى زملائها في قاعة الدراسة وتصرخ وتنظر إلى السماء فتصرخ تنظر إلى المشاة في الشارع فتصرخ وكأنها ترى وحوشاً.

ولدت أناليس ميشيل عام 1952 وفي سن 19 ذهبت إلى الجامعة لإكمال دراستها ومن حينها ودون سابق إنذار انقلب حال الفتاة فجأة، ففي أحد الأيام عام 1986 أصبحت أناليس تهتز وترتجف ولا تستطيع السيطرة على جسدها وبعد أن ساءت حالتها قرر أهلها اصطحابها إلى طبيب نفسي دون أن يدرك أحد منهم علتها، وجاء تشخيص الطبيب النفسي لحالتها على أنه صرع ونظراً لقوته وللاكتئاب الذي تلاه أصبحت تتلقى العلاج في المستشفى حيث ظلت هناك.