"طفلة خارقة" تنال شهادة الثانوية الفرنسية في سن التاسعة

كسرت تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات كل الأرقام القياسية بالحصول على شهادة البكالوريا الفرنسية، لتصبح أصغر شخص ينال هذه الشهادة منذ سنوات طويلة، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنّ الطالبة اجتازت الامتحانات كمرشحة مستقلة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وحصلت على الشهادة بعلامات الاستحقاق، أي من دون درجة تميّز.

ويشير هذا الإنجاز إلى تفردها، إذ عادةً ما ينال الفرنسيون شهادة البكالوريا في نهاية المرحلة الثانوية، أي في سن 17 أو 18 عاماً.

أخبار ذات علاقة ما هو مقدار الذكاء البشري الوراثي مقابل المكتسب؟

وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم أرتور رامياندريسوا الذي اجتاز البكالوريا في سن 11 عاماً و11 شهراً عام 1989.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، كشف أوغو سباي، خريج بكالوريا سبق له أن اجتازها في سن الثانية عشرة عام 2012، أنّ الطالبة اليافعة تحمل جنسية غرينادا، ودرست في مدرسة دولية بدبي، ولم تكن تتحدث الفرنسية عند بداية تعليمها.

وأضاف سباي أنّ الطالبة بدأت تعلم الفرنسية في سن السادسة، وتلقت دروساً مخصصة مع معلمين في جميع المواد، وفقاً لقدرتها على الفهم التدريجي، مؤكداً أنّ "معدل ذكائها طبيعي".

أخبار ذات علاقة لاجئة فيتنامية.. طفلة الحرب التي ابتكرت قنابل أمريكا "الخارقة"

وأشار سباي إلى أنّ الطالبة تقدمت تدريجياً حتى قررت التقدم لنيل شهادة البكالوريا، وأنها تنوي متابعة تعليمها العالي في تخصص مزدوج يجمع بين علوم الكمبيوتر والقانون، في جامعتين بإحدى الدول الأوروبية وخارجها، مع استمرار إقامتها في دبي.

من جهتها، ذكرت منظمة "إيزوسيت" للتدريب أنّها دعمت الطالبة بمنهجية خاصة طُوّرت بالتعاون مع سباي؛ ما أسهم في تمكينها من الوصول إلى هذا الإنجاز المبكر.