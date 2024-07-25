رغم أن المسابقة الرئيسة في مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ81 تخلو من الأفلام العربية، إلا أن المسابقات الموازية تشهد مشاركات لأشرطة عربية لمخرجين استطاعوا أن يتركوا أثرًا بليغًا لدى لجان المشاهدة.

ويشارك الفيلم التونسي "عائشة" وهو ثاني إبداعات المخرج "مهدي برصاوي" في السينما الروائية الطويلة، في فئة "آفاق" وهو قسم موازٍ للمسابقة الرئيسة، ويركز على الاتجاهات الجديدة في السينما العالمية، ويشجع صانعي الأفلام الناشئين.

بينما سيُعرض الفيلم المصري "البحث عن ملاذ للسيد رامبو" ضمن فئة "آفاق إضافية" التي تتناول الأفلام الأكثر غرابة. وأعاد هذا الفيلم السينما المصرية إلى مهرجان البندقية بعد 12 عامًا من الغياب عن المشاركة، إذ كان آخر فيلم مصري يعرض هو فيلم "شتاء السخط" لمخرجه إبراهيم البطوط، الذي تنافس في فئة آفاق عام 2012.

وضمن القائمة ذاتها، برز فيلم "السودان.. تذكرنا" لمخرجته "هند المدب" وهو مدعوم من صندوق البحر الأحمر الذي وصفت إدارته هذا الشريط بأنه استثنائي ولذلك تفخر بدورها في تمويله، ويشارك أيضًا الفيلم الفلسطيني "ينعاد عليكوا" للمخرج إسكندر قبطي في الفئة ذاتها.

وضمن فئة الأفلام الوثائقية سيعرض الفيلم اللبناني "عودة مارون إلى بيروت" للمخرجة فيروز سرحال ضمن مسابقة "كلاسيكيات البندقية"، كما يشارك فيلم "إسرائيل فلسطين" للمخرج غوران هوغو أولسون ضمن الفئة نفسها، وهو يستفيد من لقطات صورتها الإذاعة العامة السويدية SVT على مدار عقود، ومن خلالها ينسج على مسارين متوازيين صعود الدولة الإسرائيلية والكفاح الفلسطيني من أجل الحرية.

يذكر أن مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ81 يفتتح فعالياته في 28 أغسطس المقبل، ويستمر في نشاطاته وعروضه حتى 7 سبتمبر.