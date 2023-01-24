الكشف عن تفاصيل مومياء "الصبي الذهبي" في مصر

كشفت الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد، أسرار مومياء "الصبي الذهبي" المخزنة في المتحف المصري لأكثر من قرن من الزمان، بحسب ما ذكرت وزارة السياحة والآثار.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذه المومياء عثر عليها "ملفوفة بالكامل بالكتان عام 1916، داخل مقبرة من العصر البطلمي (نحو 300 ق.م.) بمدينة إدفو بمحافظة أسوان حيث تم نقلها وحفظها، آنذاك، ببدروم المتحف المصري بالتحرير دون فحص لأكثر من قرن من الزمان".