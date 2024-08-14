قضت محكمة تونسية بحبس مطرب الراب غسان عون الله، ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفق ما أكده المحامي فرح المنتصر.

وأضاف "المنتصر" في تصريحات للإذاعة المحلية أن المحكمة قضت كذلك بعدم سماع الدعوى في حق التقني نسيم النقيلي بنفس القضية.

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وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة "قبلي" أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المغني والتقني بتهمة "بث الرعب بين السكان" على خلفية عبارات وردت في أغنية عُدَّت "تستهدف مناطق الأمن".

وأوضح فرح المنتصر أنّه اسْتُنِد إلى المرسوم 54 في توجيه اتهامات تتضمن "استعمال شبكات المعلومات وأنظمته واتّصال وشروع ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان، وكان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا".