مارتن فورد "أخطر رجل في العالم" يثير الجدل بعد تدربه على سحب نمر

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن العديد من جمعيات حقوق الحيوان انتقدت سلوك فورد في هذا الفيديو.

وقالت إميلي ويلسون، رئيسة الحملات في منظمة الرفق بالحيوان العالمية "فور باوز يو كي": "نشعر بالفزع لرؤية مارتن فورد يشارك هذه اللقطات القاسية مع متابعيه على إنستغرام والبالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين متابع".

كما دعت ويلسون، الرياضي فورد إلى إظهار قوته الحقيقية من خلال مناصرة حقوق أولئك الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، وحذف هذا الفيديو والتعهد بدعم تجارب السفر الصديقة للحيوانات والتي لا تجعلها سلعة.

يذكر أن فورد، الذي يزن 320 رطلاً، ولد في محافظة ستافوردشاير البريطانية، حيث كان يحلم في طفولته بأن يصبح لاعب كريكيت محترفا، ولكن تبددت أحلامه في سنوات مراهقته عندما أصيب بحمى غدية سيئة جداً.

وتحول بعد ذلك إلى ممارسة رياضة كمال الأجسام، ونال على إثرها شهرة كبيرة، والتي جعلته ينتقل إلى مدينة هوليوود الامريكية، ويشارك في العديد من أفلام الأكشن العالمية ومن أبرزها "فاينل سكور" و"كينغزمان".

ويمتلك فورد صالة "بيتا بودز" الرياضية في مدينة برمنغهام البريطانية.