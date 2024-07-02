في ظهورها الأول في برنامج "The Tonight Show"، عام 1985، تحدثت أوبرا وينفري عن تجربتها، وكيف أن تعليقات المضيفة جوان ريفرز حول وزنها جعلتها تشعرها بالخجل.

وفي مقابلة مع برنامج "Jamie Kern Lima"، أوضحت أوبرا وينفري أنها كانت تعتقد أنها فقدت دورًا في فيلم "The Color Purple" بسبب وزنها.

وقالت أوبرا وينفري، 70 عامًا، إن جوان ريفرز سألتها: "أخبريني، لماذا أنت سمينة إلى هذا الحد؟" وأعقبت ذلك بتعليق "عار عليك".

وأضافت جوان ريفرز: "سأسمح لك بالعودة إذا فقدت 15 رطلاً".

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وذكرت أوبرا أنها ذهبت إلى نادٍ صحي لمحاولة إنقاص الوزن، وعندما تخلت عن فكرة الحصول على دور في فيلم "The Color Purple"، تلقت مكالمة من المنتج ستيفن سبيلبيرغ. أخبرها من خلالها أنها قد تخسر الدور إذا فقدت الوزن.

وقالت أوبرا: "كانت اللحظة التي تلقيت فيها أعظم درس في الحياة على الإطلاق، لأنني شعرت جسديًا بالتحرر".

وتعتبر أوبرا هذه اللحظة درسًا مهمًا في حياتها، إذ تعلمت أن تترك الأمور تسير بطبيعتها بعد بذل الجهد.

وذكرت "لقد أصبح هذا بمثابة تعليمي الأساسي لبقية حياتي ومسيرتي المهنية، وافعل كل ما بوسعك، واعمل بأقصى ما تستطيع، ثم اترك الأمر".