كوالالمبور.. أنشودة آسيا الجميلة على ملتقى النهرين (فيديو إرم)

مدينة البهجة التي تجعل من السعادة خبزا يوميا، استلهمت اسمها من الطبيعة النهرية للبلاد، تعد زائريها بتجربة استثنائية وأبدًا لا تخلف وعدها. تمشي في شوارعها وتتأمل الطرز المعمارية الفريدة لمساجدها ومعابدها فتعرف أن الحداثة والعراقة يجتمعان هنا بشكل استثنائي.

التعايش بين الثقافات المختلفة والأديان المتابينة ليس خيارا، بل ضرورة وجودية ترقى إلى مستوى دستور غير مكتوب صدّقت عليه التجربة الحياتية بين قوميات شتى تنحدر من الملايو والصين والهند.

تلك هي كوالالمبور، عاصمة ماليزيا وأكبر مدنها وأنشودة آسيا الجميلة، يعني اسمها "ملتقى النهرين" في إشارة إلى نشأتها في القرن التاسع عشر بالمنطقة الواقعة بين ملتقى نهر "جومباك" مع نهر "كلانج".

منجم صنع مدينة

ترجح روايات تاريخية عديدة أن السطر الأول في قصة تأسيس المدينة يعود إلى عام 1857 حين تم استقدام ما يقرب من مئة من العمال الصينيين إلى المكان، الذي كان عبارة عن قرى طينية موحلة على ضفاف الأنهار للعمل في منجم للقصدير. كانت الظروف المعيشية قاسية من حيث الأوبئة والفيضانات والحرائق، مع شبه انعدام لمعايير الأمان والسلامة؛ ما نتج عنه موت العشرات من العمال.

ورغم تلك العوامل المحبطة، نجحت التجربة وازدهر المنجم وتوافد العمال إليه من كل حدب وصوب، ليصبح بؤرة عمرانية وسكانية توسعت لاحقا لتضم عائلات؛ ما نتج عنه حاجة متزايدة للمؤن والأطعمة والملابس وغيرها من ضرورات الحياة. هنا ظهرت فرصة عظيمة للتجارة، وتوافدت قوافل القوارب النهرية محملة بالبضائع من كل صنف ولون، لتبدأ النواة الأولى للمدينة في التشكل.

تطورت كوالالمبور بسرعة فائقة لتتحول من مجرد "مجلس بلدي" عام 1898 إلى عاصمة الاتحاد الماليزي 1957، وتصبح حاليا مركزا يعد من أقوى اقتصادات العالم، ومقرا للشركات متعددة الجنسيات والفنادق والمنتجعات العالمية. أصبحت المدينة كذلك عنوانا للنهضة والعولمة، من خلال ناطحات السحاب الشهيرة مثل برجي "بتروناس التوأم" بارتفاعهما الشاهق الذي يبلغ 452 متراً، حيث ظلا أطول برجين في العالم منذ 1998 حتى 2004.