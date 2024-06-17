طبيب يكشف سبب وفاة كابتن الطائرة المصري على متن الرحلة (صورة)
صدمت وفاة الكابتن الشاب حسن عدس خلال تشغيله رحلة كانت متجهة من القاهرة إلى مطار الطائف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن زميله أعلن رحيله عبر مكبر الصوت، مغيرًا مسار الرحلة لتهبط في مطار جدة بشكل طارئ.
وشغلت وفاة الكابتن الشاب صفحات مواقع التواصل والنشطاء، لمعرفة الأسباب التي أصابت قائد الطائرة بوعكة صحية مفاجأة، وجعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وخرج أحد الأطباء عبر موقع "إكس" ليؤكد أن إحدى صور الراحل "حسن عدس" في مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن لغز قد يكون السبب في وفاته المفاجئة بعمر صغير.
وقال الدكتور "محمد القويز" عبر صفحته إكس، إن نتوءات صغيرة ظهرت بوضوح على ذراع الكابتن الراحل، موضحًا أن اسمها العلمي Xanthomas (الورم الأصفر)؛ والتي تنجم عن تسرب بروتينات المصل الشحمية عبر جدران الأوعية الدموية إلى الجلد، والتي تظهر عادة على الجفون واليدين والأرجل.
ويعد الورم الأصفر، أحد أبرز الأعراض الجانبية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والذي يزيد من فرصة الإصابة بالأزمات القلبية.
وقال الدكتور القويز، إن العلامات الذي ظهرت على ساعد الكابتن قرب منطقة الكوع، تعني أن الكوليسترول كان مرتفعًا جدًا لديه.
وقدَّم الدكتور نصيحة لعائلة الكابتن، بفحص الكوليسرول، خاصة أنه قد يحدث بسبب الوراثة.
يذكر أن قائد الطائرة الراحل حسن عدس لم يكمل عامه الأربعين بحسب ما أكدته مصادر مقربه منه لصحف محلية مصرية.
وعمل الكابتن عدس قائد لطائرات A320 في خطوط "سكاي فيجن" المصرية، وتوفي، يوم الأربعاء، خلال آخر رحلة قادها، ما اضطر مساعده بالهبوط اضطراريًا في مطار جدة، معلنًا خبر وفاته لركاب الطائرة، بفيديو حظي بتعاطف واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.