تركي آل الشيخ يعلن تحويل سيرة "عبد الملك بن مروان" إلى العالمية

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن مسلسل عالمي مع المخرج الأمريكي آلان تايلور، يتناول فيه سيرة خليفة أموي.

وأوضح آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اجتماعاً مهماً جمعه بالمخرج الأمريكي بخصوص مسلسل سيتناول قصة الخليفة عبد الملك بن مروان "أبو الملوك"، واعداً الجمهور بإنتاج عالمي، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وُلد عبد الملك بن مروان بن الحكم في المدينة، وتفقّه في علوم الدين حتى أصبح أحد الفقهاء الأربعة فيها، قبل أن يتولّى الخلافة الأموية في دمشق، في وقت عصفت فيه الاضطرابات والفتن، تمكّن خلالها من القضاء عليها، وحكم 21 عاماً.