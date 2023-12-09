"أب صبة".. قاتل متسلسل يثير الرعب في مدينة "كوستي" السودانية
يعيش سكان مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض السودانية على وقع حوادث قتل غامضة يرتكبها قاتل متسلسل لا يترك خلفه أي بصمات في مسرح الجريمة، ما أعجز السلطات عن فك طلاسم جرائمه حتى اللحظة.
وحتى الآن راح 3 أشخاص ضحايا لهذا القاتل الغامض في حادثتين منفصلتين، بحسب مصدر شرطي في المدينة الذي قال لـ"إرم نيوز" إن "السلطات بولاية النيل الأبيض وضعت قوات الشرطة في حالة استعداد بحثًا عن القاتل المجهول، لكنها فشلت حتى الآن في الإمساك بخيط يقود إليه".
وأضاف أن "أسلوب المجرم الغامض في ارتكاب الجريمة يشير إلى أنه قاتل محترف، إذ يرتكب جريمته دون أن يخلف وراءه بصمات رغم العثور على أدوات الجريمة في مسرحها"، موضحًا أن "الجريمة الأولى التي قتل فيها شخصين أمام متجرهما، حطم فيها رأس أحدهما بجسم صلب والآخر كسر عنقه، لكن لم يتم العثور على أي بصمات له".
وأشار إلى أن "الجريمة الأخرى التي وقعت في السوق الشعبي كانت بنفس الأسلوب، فقد وجد الضحية نائمًا فأجهز عليه ومضى في حال سبيله، دون أن يأخذ مالًا أو أي شيء يخص الضحية، ما يدل على أن القتل ليس بدافع السرقة"، منوهًا إلى أن "الضحايا أشخاص عاديون من عامة الناس".
وأثارت هذه الحوادث الرعب وسط سكان المدينة، إذ أطلقوا أسم "أب صبة" على القاتل الغامض، كناية عن الجسم الصلب وهو عبارة عن "كتلة أسمنتية" يستخدمها في ارتكاب الجريمة.
وحسب الروايات المتداولة، فإن "أب صبة" هو قاتل متسلسل ظهر من قبل بالعاصمة الخرطوم في 2018، وهو شخص يعاني حالة نفسية ويستمتع بتفجير رؤوس ضحاياه وهم نيام، حيث كان مقبوضًا عليه في السجن، قبل أن يخرج أثناء عملية فتح السجون عند بداية الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.