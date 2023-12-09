"أب صبة".. قاتل متسلسل يثير الرعب في مدينة "كوستي" السودانية

يعيش سكان مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض السودانية على وقع حوادث قتل غامضة يرتكبها قاتل متسلسل لا يترك خلفه أي بصمات في مسرح الجريمة، ما أعجز السلطات عن فك طلاسم جرائمه حتى اللحظة.

وحتى الآن راح 3 أشخاص ضحايا لهذا القاتل الغامض في حادثتين منفصلتين، بحسب مصدر شرطي في المدينة الذي قال لـ"إرم نيوز" إن "السلطات بولاية النيل الأبيض وضعت قوات الشرطة في حالة استعداد بحثًا عن القاتل المجهول، لكنها فشلت حتى الآن في الإمساك بخيط يقود إليه".

وأضاف أن "أسلوب المجرم الغامض في ارتكاب الجريمة يشير إلى أنه قاتل محترف، إذ يرتكب جريمته دون أن يخلف وراءه بصمات رغم العثور على أدوات الجريمة في مسرحها"، موضحًا أن "الجريمة الأولى التي قتل فيها شخصين أمام متجرهما، حطم فيها رأس أحدهما بجسم صلب والآخر كسر عنقه، لكن لم يتم العثور على أي بصمات له".