أليك بالدوين يلكم هاتف ناشطة وصفته بـ"المجرم" (فيديو)

لكم الممثل الأمريكي أليك بالدوين هاتف ناشطة بعد أن واجهته بحادثة إطلاق النار، الذي أودى بحياة المخرجة هالينا هاتشينز، ووصفته بالمجرم.

وفي التفاصيل، اقتربت ناشطة "مناهضة لإسرائيل" من ممثل في أحد مقاهي مدينة نيويورك، محاولة إقناعه بقول "فلسطين حرة"، وحين لم يرد استجوبته بشأن حادث إطلاق النار المأساوي في موقع تصوير الفيلم الغربي Rust عام 2021، والذي قُتلت فيه المصورة السينمائية هالينا بعد أن سُلم نجم هوليوود مسدسًا محشوًّا بالرصاص الحقيقي بدلًا من الرصاص الفارغ.

وبحسب الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر موقع X سألت الناشطة بالدوين "لماذا قتلت تلك السيدة؟ لقد قتلت تلك السيدة ولم تحصل على عقوبة السجن".

وتوسلت المتظاهرة أيضًا إلى الممثل البالغ من العمر 66 عامًا ليقول "تبًا لإسرائيل"، مشددة "قُل فلسطين حرة أليك، مرة واحدة فقط وسأتركك وشأنك. سأتركك وحدك".