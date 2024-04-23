أليك بالدوين يلكم هاتف ناشطة وصفته بـ"المجرم" (فيديو)
لكم الممثل الأمريكي أليك بالدوين هاتف ناشطة بعد أن واجهته بحادثة إطلاق النار، الذي أودى بحياة المخرجة هالينا هاتشينز، ووصفته بالمجرم.
وفي التفاصيل، اقتربت ناشطة "مناهضة لإسرائيل" من ممثل في أحد مقاهي مدينة نيويورك، محاولة إقناعه بقول "فلسطين حرة"، وحين لم يرد استجوبته بشأن حادث إطلاق النار المأساوي في موقع تصوير الفيلم الغربي Rust عام 2021، والذي قُتلت فيه المصورة السينمائية هالينا بعد أن سُلم نجم هوليوود مسدسًا محشوًّا بالرصاص الحقيقي بدلًا من الرصاص الفارغ.
وبحسب الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر موقع X سألت الناشطة بالدوين "لماذا قتلت تلك السيدة؟ لقد قتلت تلك السيدة ولم تحصل على عقوبة السجن".
وتوسلت المتظاهرة أيضًا إلى الممثل البالغ من العمر 66 عامًا ليقول "تبًا لإسرائيل"، مشددة "قُل فلسطين حرة أليك، مرة واحدة فقط وسأتركك وشأنك. سأتركك وحدك".
وبعد لحظات شوهد أليك وهو يطلب من أحد موظفي المقهى الاتصال بالشرطة، بينما قال للمتظاهرة "هل يمكنك أن تقدمي لي معروفًا سريعًا؟.. ولكَمَ الهاتف الذي كانت تصوره به.
ووجهت المتظاهرة حديثها لنادل في المطعم "أنت تعلم جيدًا أنه مجرم. أنت تعلم أنه مجرم".
يذكر أن الممثل الهوليوودي سيواجه محاكمة جنائية في الـ10 من يوليو المقبل بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين كبرى تهمة القتل غير العمد في يناير الماضي، لتورطه المزعوم في وفاة المخرجة هالينا هاتشينز.
ومؤخرًا، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن على صانعة الأسلحة، هانا جوتيريز ريد، التي سلمت البندقية إلى أليك، لمدة 18 شهرًا لدورها في الوفاة التراجيدية.