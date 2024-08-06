أعلنت الفنانة المصرية داليا البحيري مقاضاة قناة فضائية بسبب ما وصفته بـ"الإساءة لشخصها"، من خلال تناول علاقتها بالجن من جانب القناة.

وقالت البحيري في بيان نشرته عبر حسابها على "إنستغرام": "ردًا على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم بعنوان (أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن) التي تضمنت الإساءة لشخصي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة".

وذكرت الأطراف المشمولين بالخصومة القضائية وهم "برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت والإعلامي أحمد دياب" نتيجة ما تم إذاعته وبثه في البرنامج في شهر أغسطس 2024".

وأضافت: "فوّضتُ مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز بالنقض واتخاذ الإجراءات القانونية كافة".

وتداول البرنامج قصة مفادها أنّ "صديقًا مقربًا من داليا البحيري يعمل مصورًا صحفيًا اختفى فجأة ولمدة طويلة بشكل نهائي وظنت عائلته أنه توفي، ولكن سيدة تعمل في مجال السحر وتحضير الأرواح، أخبرت الفنانة أنه لا يزال حيًا يرزق ويقيم في العراق وعليها استشارة شيخ معين حددته لها بالاسم".

وكشفت البحيري، حقيقة القصة، وذلك ردًا على متابعة أكدت لها أنها "بالفعل صرحت في ذلك بالسابق"، لتستنكر الفنانة المصرية ذلك، وتؤكد لها أن "هذا التصريح جاء داخل مشهد تمثيلي، وليس حقيقة واقعية".

وقالت إحدى متابعات البحيري، إنها سمعتها ذات مرة تحكي تلك القصة، لترد عليها الفنانة بأنها حكت القصة بالفعل ولكن من باب التمثيل مع الفنان والإعلامي الراحل حسين الإمام.