بوتين: لم نعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن انضمامها للناتو أمر لا نقبله

logo
منوعات

10 قتلى بحادث تصادم مأساوي شمال شرق سوريا

10 قتلى بحادث تصادم مأساوي شمال شرق سوريا
من موقع الحادث على طريق الشدادي الحسكةالمصدر: صورة متداولة على منصة "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 9:27 ص

أسفر حادث سير مروّع على طريق الشدادي الحسكة، قرب منطقة الميلبية شمال شرق سوريا، عن مقتل عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، بحسب تلفزيون سوريا.

ووقع الحادث جراء تصادم عنيف بين حافلة ركاب (سرفيس) وصهريج لنقل النفط؛ ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

أخبار ذات علاقة

طائرة من طراز سيسنا 172

قتيل و3 إصابات بحادث تصادم بين طائرتين في كولورادو الأمريكية (فيديو)

ولا تزال عمليات الإسعاف ونقل المصابين جارية في موقع الحادث، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات نظرًا لخطورة بعض الإصابات.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري وثّقت في وقت سابق 1504 حوادث سير منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، أسفرت عن وفاة 85 مدنيًّا وإصابة 1398 آخرين، ما يعكس تزايد المخاطر على الطرقات في البلاد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC