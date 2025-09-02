10 قتلى بحادث تصادم مأساوي شمال شرق سوريا

أسفر حادث سير مروّع على طريق الشدادي الحسكة، قرب منطقة الميلبية شمال شرق سوريا، عن مقتل عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، بحسب تلفزيون سوريا.

ووقع الحادث جراء تصادم عنيف بين حافلة ركاب (سرفيس) وصهريج لنقل النفط؛ ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

أخبار ذات علاقة قتيل و3 إصابات بحادث تصادم بين طائرتين في كولورادو الأمريكية (فيديو)

ولا تزال عمليات الإسعاف ونقل المصابين جارية في موقع الحادث، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات نظرًا لخطورة بعض الإصابات.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري وثّقت في وقت سابق 1504 حوادث سير منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، أسفرت عن وفاة 85 مدنيًّا وإصابة 1398 آخرين، ما يعكس تزايد المخاطر على الطرقات في البلاد.