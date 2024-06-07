اسكتلندية تقاضي نتفليكس بسبب مسلسل "غزالي المدلل"

أقامت امرأة اسكتلندية دعوى قضائية ضد "نتفليكس"، الخميس، للمطالبة بتعويض لا يقل عن 70 مليون دولار، قائلة إنها تعرضت للتشهير بسبب تصويرها كمترصدة في المسلسل القصير "غزالي المدلل".

ووفق وكالة "رويترز"، ادّعت فيونا هارفي علنًا أنها مصدر الإلهام لشخصية مارثا، التي تلعب دورها الممثلة جيسيكا جانينغ، التي تشبهها في هيئتها وتعمل محامية في لندن مثلها.

وقالت هارفي في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، إن نتفليكس ومؤلف المسلسل ريتشارد جاد، تجاوزا الحدود عندما أشارا من خلال المسلسل، الذي يوصف بأنه مبني على "قصة حقيقية"، إلى أنها كانت مترصدة وأدينت مرتين وحكم عليها بالسجن لخمس سنوات.

ونفت هارفي ملاحقة جاد، الذي يظهر في المسلسل الذي يحكي قصته عبر شخصية تدعى دوني دَن، أو أنه تمت إدانتها أو سجنها.

لكنها قالت إن الكثيرين لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والخيال، وإن الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، يتحدثون عنها باعتبارها مارثا "الحقيقية".