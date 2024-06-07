اسكتلندية تقاضي نتفليكس بسبب مسلسل "غزالي المدلل"
أقامت امرأة اسكتلندية دعوى قضائية ضد "نتفليكس"، الخميس، للمطالبة بتعويض لا يقل عن 70 مليون دولار، قائلة إنها تعرضت للتشهير بسبب تصويرها كمترصدة في المسلسل القصير "غزالي المدلل".
ووفق وكالة "رويترز"، ادّعت فيونا هارفي علنًا أنها مصدر الإلهام لشخصية مارثا، التي تلعب دورها الممثلة جيسيكا جانينغ، التي تشبهها في هيئتها وتعمل محامية في لندن مثلها.
وقالت هارفي في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، إن نتفليكس ومؤلف المسلسل ريتشارد جاد، تجاوزا الحدود عندما أشارا من خلال المسلسل، الذي يوصف بأنه مبني على "قصة حقيقية"، إلى أنها كانت مترصدة وأدينت مرتين وحكم عليها بالسجن لخمس سنوات.
ونفت هارفي ملاحقة جاد، الذي يظهر في المسلسل الذي يحكي قصته عبر شخصية تدعى دوني دَن، أو أنه تمت إدانتها أو سجنها.
لكنها قالت إن الكثيرين لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والخيال، وإن الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، يتحدثون عنها باعتبارها مارثا "الحقيقية".
وجاء في الشكوى: "لقد روى المدعى عليهما هذه الأكاذيب، ولم يتوقفا أبدًا لأنها كانت قصة أفضل من الحقيقة، والقصص الأفضل تدر المال".
من جانبها، ردت "نتفليكس" على الدعوى القضائية بالقول إنها تعتزم "الدفاع عن هذا الأمر بقوة، والوقوف إلى جانب حق ريتشارد جاد في رواية قصته".
وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويض قدره 50 مليون دولار على الأقل عن كل من الأضرار الفعلية والألم النفسي وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 20 مليون دولار تعويضات عقابية.
وأقامت هارفي الدعوى القضائية بعد يومين من تسوية توصلت إليها "نتفليكس" مع المدعية العامة السابقة، ليندا فيرستاين، في قضية تشهير بسبب طريقة تصوير شخصيتها في مسلسل "وين ذاي سي أس" أو "عندما رأونا"، وهو مسلسل عُرض، العام 2019، حول قضية اغتصاب في "سنترال بارك فايف" قبل 3 عقود.