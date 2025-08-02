غضب أمريكي من مسؤولة حكومية في فلوريدا بسبب هوغن

تصاعدت الدعوات لاستقالة سارة روكويل، رئيسة مجلس التعليم في مقاطعة ألاشوا بولاية فلوريدا، بعد أن أثارت جدلا واسعا بتعليق اعتبر مسيئا عقب الإعلان عن وفاة نجم المصارعة الأمريكي الشهير هالك هوغن.

وكانت روكويل نشرت عبر حسابها في "فيسبوك" تعليقا قالت فيه: "أوه، هل مات هالك؟ لم أعلم. جيد. واحد أقل من مؤيدي ترامب (MAGA) في العالم."

وبحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، فإن المنشور أثار ردود فعل غاضبة من الأهالي وسكان المنطقة، مطالبين باستقالتها الفورية؛ إذ اعتبروا أن ما صدر عنها لا يليق بمسؤولة في قطاع التعليم.

وصرّح جيرمي كليبر، وهو والد لأحد الطلاب، أن "روكويل أثبتت عدم أهليتها الأخلاقية والعقلية لتمثيل عائلات المجتمع المتنوعة".

بدوره، تدخل مفوض التعليم في فلوريدا ووجّه دعوة رسمية لروكويل للمثول أمام مجلس التعليم الولائي في العشرين من آب/ أغسطس المقبل، مهددا بتجميد رواتب أعضاء المجلس الخمسة إن لم يتخذوا إجراءات مناسبة بحقها. كما أشار إلى إمكانية منعها من تجديد شهادة التدريس الخاصة بها في الولاية.

وأثار الجدل حالة توتر خلال جلسة عامة لمجلس التعليم، حيث شهدت مشاركة عشرات المواطنين، بين منتقدين ومؤيدين لها. البعض رأى أن الخطأ لا يُغتفر، فيما دعا آخرون لمنحها فرصة ثانية، مؤكدين أن الجميع يخطئ.

من جانبها، أصدرت روكويل توضيحًا أعربت فيه عن أسفها لما سببه تعليقها من انقسام، وقالت إنها تلقت تهديدات بالقتل ونُشر عنوان منزلها على الإنترنت. لكنها أكدت أنها "ستواصل أداء مهامها"، ولن تخوض في هذه القضية مرة أخرى.

يُذكر أن هالك هوغان توفي عن عمر ناهز 71 عاما، وخصّه حاكم الولاية رون ديسانتس بيوم رسمي لتكريمه، معلنا الأول من أغسطس: "يوم هالك هوغان" في فلوريدا.