أثار مقطع فيديو طريف تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور شخص يشبه إلى حد كبير الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. اللافت في ظهوره وجود "ضمادة على أذنه".

ويأتي الفيديو المتداول في أعقاب محاولة اغتيال تعرض لها ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.

وظهر الرجل وهو يتجول في منطقة "لونغ بيتش" في ولاية كاليفورنيا، ويرتدي بذلة تشبه تلك التي يرتديها ترامب في العادة، إضافة إلى القبعة الحمراء، التي يشتهر بها الرئيس الأمريكي السابق.

اللافت كذلك، الضمادة التي كانت على أذن الرجل، والتي تشير إلى مكان الإصابة التي قيل إن دونالد ترامب تعرض لها بعد محاولة اغتياله الفاشلة.

وأحيط الرجل بعدد من الأشخاص، الذين كانوا يتسامرون معه فيما يبدو، بينما كان يحاكي تصرفات ترامب.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الرجل الذي يدعى، تومي موندا، أمريكي مشهور في بلاده؛ بسبب شبهه الكبير من الرئيس الأمريكي السابق، وتقليده له في مختلف مقاطع الفيديو. وقد ظهر بعد محاولة اغتيال ترامب بضمادة على أذنه، في محاولة للفت الأنظار وكسب المزيد من الشعبية.