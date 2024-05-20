جامعة أمريكية "تعتذر" بعد نطق أسماء خريجيها بشكل خاطئ

اعتذرت جامعة "توماس جيفرسون" في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية بعد حفل تخرّج "فاضح" إثر أخطاء فادحة في نطق أسماء الطلبة الخريجين.

وأثارت مقاطع فيديو لحفل التخرج، مع قيام مقدمة الحفل بلفظ أسماء الطلبة الخريجين من كلية جيفرسون للتمريض بشكل خاطئ، لغطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مقدمة الحفل: "أعتذر عن التهجئة الصوتية أو نطق الأسماء التي كانت على البطاقات". "كان من الأفضل أن أقرأ فقط من الكتاب، أعتذر أيها الخريجون".

بدورها، بررت الجامعة أن التقدمة المليئة بالأخطاء، كانت بسبب الطريقة التي كتبت بها أسماء الخريجين على البطاقات.

ونطقت مقدمة برنامج الحفل، أسماء العديد من طلبة التمريض بشكل خاطئ، مثل: جيسيكا، وأليسون، وسارة، ولويز، وفيرجينيا، وستيفاني، وميف، ومولي، وإليزابيث.

وأثار ذلك إحباطًا بين الطلبة وعائلاتهم، كما وجدوا أنه "من الغريب أن يحتاج شخص في مكان كجامعة إلى المساعدة في التهجئة".

وقالت الجامعة في بيان نُشر على فيسبوك: “تقدم قيادة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة توماس جيفرسون خالص اعتذاراتنا عن الأخطاء في نطق أسماء العديد من طلبة التمريض المتخرجين لدينا خلال حفل التخرج الأخير".

لكن الممثل الكوميدي جيمي فالون، كان له رأي آخر، حين شارك المقطع في برنامجه، وقال إن "المقدمة بذلت جهدها، وجعلت حفل التخرج مسليًا".