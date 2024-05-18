إصابة الفنان المصري جلال الزكي بـ"ارتجاج المخ" بعد حادث سير

كشف مصدر تطورات الوضع الصحي للفنان ومدير التصوير المصري جلال الزكي بعد تعرضه لحادث سير مروع، أمس الجمعة، لافتا إلى أنه في حالة خطيرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن الأطباء اكتشفوا إصابة جلال الزكي بارتجاج في المخ، وكسور عديدة في أماكن متفرقة من الجسد، من بينها كسور في عدة ضلوع في القفص الصدري، لافتا إلى أنه يحتاج لشرائح ومسامير.

وأشار المصدر إلى أن "الزكي" غائب عن الوعي تمامًا منذ تعرضه للحادث، وحالته غير مستقرة نهائيا.

وكان الفنان المصري جلال الزكي قد نقل إلى المستشفى، أمس الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق الواحات الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة، فيما أفادت مصادر بأن حالته الصحية "خطيرة".

وحضر رجال الشرطة إلى المستشفى لاستجواب الفنان حول الحادث، إلا أن الأطباء أخبروهم أن حالته الصحية لا تسمح بالاستجواب.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي بدورها أمرت بتفريغ الكاميرات الموجودة على طريق الواحات، وتكليف المباحث بجمع التحريات اللازمة للوقوف على سبب الحادث، وإن كان هناك شبهة جنائية أم لا.