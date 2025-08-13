مصرع امرأة بحادث مروع أثناء مساعدة حيوان مصاب

 وزير الخارجية التركي: لا توجد نية لدى الأكراد لإلقاء السلاح في سوريا

حيوان الأبوسومالمصدر: iStock
13 أغسطس 2025، 8:19 ص

لقيت امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا مصرعها في فلوريدا بعد أن صدمتها سيارة أثناء نزولها من سيارتها لمحاولة مساعدة أبوسوم مصاب، وفقًا لما أفادت به سلطات الولاية.

وأوضحت دورية الطرق السريعة في فلوريدا، في بيان نُشر عبر مجلة People، أن الحادث وقع يوم الأحد 10 أغسطس، حين خرجت المرأة، وهي زوجة سائق سيارة "تويوتا كامري" البالغ من العمر 31 عامًا، لرعاية الأبوسوم المصاب، فدهستها سيارة "كرايسلر 300" يقودها شاب يبلغ 19 عامًا من "ويكي واتشي".

وتم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بجراحها، فيما نفق الأبوسوم أيضًا، بحسب قناة WTSP التابعة لشبكة CBS. وأكدت سلطات المرور أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرًا.

وقالت صحيفة "ميامي هيرالد" إن موقع الحادث يقع في منطقة قليلة السكان، ولا توجد إنارة على الطريق المكوّن من مسارين.

وفي سياق متصل، حذّرت هيئة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية من التعامل المباشر مع الأبوسوم، مشيرة إلى أن هذه الحيوانات ليلية وبطيئة الحركة وتلجأ لأساليب دفاعية متعددة عند شعورها بالتهديد، مثل الهسهسة والهدير والتظاهر بالموت. 

ونصحت الهيئة باستخدام أدوات مناسبة لنقل الأبوسوم إلى مكان آمن بدلًا من حمله مباشرة.

وأكدت الهيئة على أهمية الأبوسوم في البيئة لدوره في السيطرة على أعداد الحشرات والقوارض، محذرة من التدخل المباشر لتجنب حوادث مماثلة.

