الكويت.. دعوى قضائية للمطالبة بإغلاق عيادة معالج شعبي شهير

قال المعالج الكويتي الشهير جاسم بهمن، المختص بالطب الشعبي، ولاعب نادي القادسية الكويتي سابقاً، إن وكيل وزارة الصحة رفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بإغلاق عيادته التي يستقبل فيها المرضى لعلاجهم بالمجان منذ أكثر من 3 عقود.

ووثق المعالج بهمن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، المكان الذي يعالج فيه الأشخاص، وأرفقه بتعليق صوتي ناشد فيه الحكومة الكويتية للنظر في قضيته عقب رفع دعوى ضده.

وأوضح بهمن أن "وكيل وزارة الصحة قدم دعوى ضده وطالب بإغلاق عيادته هذه"، مشيراً إلى أنه "لا يملك عيادة إنما ديوانية مستأجرة في منزل خصصها لاستقبال المرضى وعلاجهم منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، دون أن يتقاضى أي مقابل مادي منهم".

وقال المعالج الشعبي إن "اسمه معالج شعبي وليس طبيبًا أو مساعد طبيب، ويستقبل المرضى في الديوانية منذ عام 1987، حيث يتراوح عدد الأشخاص الذين يترددون إلى ديوانيته للعلاج ما بين (35 و50) شخصا يوميًا، على مدار الأسبوع".

وأكد بهمن في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية أنه تلقى بلاغا بشكوى وزارة الصحة التي اتهمته باستخدام أدوات ومستلزمات طبية خاصة في العمليات الجراحية، وتم التحقيق معه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأربع تهم الأسبوع الماضي، قبل أن تحال القضية إلى النيابة العامة.

وأثارت مناشدة المعالج بهمن تفاعلاً واسعاً من قبل مدونين استنكروا المطالبة بإغلاق مقر علاجه، وأشادوا به وأفادوا بأنهم سبق وأن تعالجوا لديه ووجدوا نتائج إيجابية، مؤكدين بأنه لم يتقاض منهم أي مقابل مادي.

ورغم الإشادة الواسعة به، فقد أكد قانونيون أن "ما يتعرض له بهمن يقع ضمن إطار القانون الذي يوجب حصوله على شهادة أو ترخيص لمزاولة عمله ضمن الشروط والضوابط القانونية".

ورغم إثارة القضية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الصحة حول ما تعرض له المعالج بهمن وحقيقة الدعوى المرفوعة ضده حتى إعداد هذا التقرير.

وجاسم بهمن معالج بالطب الشعبي ولد نهاية خمسينيات القرن الماضي، وهو رياضي سابق، حيث لعب حارساً في نادي القادسية الكويتي والمنتخب الكويتي.

وسبق أن أثار بهمن جدلاً واسعاً بسبب تصريحات أدلى بها استند فيها إلى رؤى وأحلام أشار فيها إلى كوارث وأزمات، وأشهرها تصريحه بعدم إقامة كأس العالم في قطر لهذا العام والمقرر إقامته في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.