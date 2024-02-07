الفيشاوي يرد على اتهامات اقتباس فيلم "السيستم" من قصة أجنبية
قال الفنان المصري أحمد الفيشاوي إن فكرة فيلمه الجديد "السيستم"، ليس مقتبساً من قصة أجنبية، بل يعد مزجاً بين فيلمين أجنبيين.
وأضاف الفيشاوي في تصريح لـ "إرم نيوز": "الفيلم ليس مأخوذاً عن فورمات أجنبي، لكنه يشبه إلى حد كبير فيلمين أجنبيين هما crazy stupid love وفيلم hetch".
وأردف: "الفيلم رومانسي كوميدي، وقصته لطيفة، حيث يتناول قصة شخص لا يعلم كي يتعامل مع الفتيات بسبب قلة خبرته، فيلجأ إلى صديقه ليعلمه كيف يتعامل معهن، ويرشده عن الأفعال التي يجب القيام بها مي يلفت أنظار البنات إليه".
وأشار أحمد الفيشاوي إلى أن الفنان طارق لطفي يجسد شخصية صديقه في الفيلم، وهو التعاون الثاني بينهما بعد فيلم "123".
وأوضح أنه سعيد جدا بالفيلم لكونه أول فيلم رومانسي كوميدي يقدمه في مشواره الفني، على حد تعبيره.
ويشارك في فيلم "السيستم" إلى جانب الفيشاوي كل من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوق]، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي، والمذيعة الأردنية راندا جبر.