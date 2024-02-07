الفيشاوي يرد على اتهامات اقتباس فيلم "السيستم" من قصة أجنبية

وأشار أحمد الفيشاوي إلى أن الفنان طارق لطفي يجسد شخصية صديقه في الفيلم، وهو التعاون الثاني بينهما بعد فيلم "123".

وأوضح أنه سعيد جدا بالفيلم لكونه أول فيلم رومانسي كوميدي يقدمه في مشواره الفني، على حد تعبيره.

ويشارك في فيلم "السيستم" إلى جانب الفيشاوي كل من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوق]، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي، والمذيعة الأردنية راندا جبر.