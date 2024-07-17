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اعتقال عروس في يوم زفافها.. والسبب "صادم" (صور)

اعتقال عروس في يوم زفافها.. والسبب "صادم" (صور)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
17 يوليو 2024، 8:31 ص

ألقي القبض على نانسي ليزيث رودريغيز جواداراما في يوم زفافها بتهمة القتل؛ إذ تم احتجازها لدى وصولها إلى الكنيسة وعرضها على النيابة العامة بفستان زفافها الأبيض.

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وتمكن زوجها، كليمنتي مينديولا مارتينيز، من الفرار، لكن الشرطة عثرت عليه ميتًا في سيارته، محاطًا بأكثر من 200 غلاف رصاصة.

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وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، حُكم على نانسي ليزيث بالسجن لمدة 11 عامًا وستة أشهر بتهمة السرقة العنيفة، حيث أثبت المدعون أنها كانت عضوًا في منظمة "Familia Michoacana" الإجرامية، كما شاركت في عملية سطو عنيفة في مارس 2022.

 

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وأظهرت التحقيقات أن نانسي سرقت أموالاً من إحدى الضحايا في "تينانجو ديل فالي" مع شركاء آخرين، وتم تعريف زوجها كقاتل "محترف" يعمل للمنظمة.

وقبل وفاته، تم التحقيق معه بتهمة ابتزاز تجار الدجاج المحليين في وادي تولوكا، فضلاً عن مشاركته في العديد من عمليات الاختطاف والقتل في المنطقة.

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