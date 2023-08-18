بسبب ميسي وبيكهام.. اعتداء على رجل بمطعم في ميامي

تسبب وجود ميسي وزوجته أنتونيلا وبيكهام وزوجته فيكتوريا وجوردي ألبا وسيريجيو بوسكيتس، بتعرض رجل كان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ 21 للضرب خلال محاولته التقاط صورة عائلية في أحد مطاعم ميامي.

وزعم الرجل أن الأمن الخاص باللاعبين وزوجاتهم قاموا بضربه في مطعم "جيكو"، متهمينه بمحاولة تصوير ميسي وزوجته.

وقال الرجل إنه طرد من المطعم ولكم على وجهه بطريقة وحشية، مدعيا أنه كان يحاول التقاط صورة عائلية فقط ولم يكن مهتما بتصوير ميسي أو بيكهام أو غيرهما.

وشوهدت فيكتوريا بيكهام ترافق ابنتها هاربر البالغة من العمر 12 عاما إلى السيارة بصورة مسرعة، في وقت مشابه للحادث، والقصة حدثت يوم الجمعة الماضي، وكشف عنها في وقت لاحق.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"