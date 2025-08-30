مصرع رجل وفتاة من طالبي اللجوء غرقًا قبالة سواحل رودس اليونانية

عُثر على جثتي شخصين من طالبي اللجوء، هما رجل وفتاة، صباح السبت على أحد شواطئ جزيرة رودس اليونانية في جنوب شرق بحر إيجه، حسبما أفاد خفر السواحل اليونانيون وكالة "فرانس برس".

وعثر عناصر خفر السواحل على جثتي المهاجرين اللذين يعتقد أنهما قضيا غرقًا، على شاطئ مافروس كافوس، كما رصدوا ثلاثة آخرين أحياء.

وذكر موقع رودياكي الإخباري المحلي أن الضحيتين كانا على متن قارب مطاط، ترك المهرب ركابه على مسافة قريبة من الشاطئ وعاد إلى عرض البحر.

وانطلق المهاجران من سواحل تركيا مع عشرة أشخاص آخرين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ، وفق الموقع.

كما عثرت الشرطة اليونانية على 38 مهاجرًا في منطقة غينادي المجاورة في رودس.

ويجري نقل جميع الأحياء وعددهم 41 شخصًا إلى ميناء الجزيرة، فيما نقلت الجثتان إلى المستشفى الحكومي في رودس.

ولطالما كان قرب اليونان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط سببًا في جعلها في صلب مسارات الهجرة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، للفارين من حروب أو اضطهاد أو فقر.

وأعلنت الحكومة تعليقًا لثلاثة أشهر لطلبات اللجوء من أي شخص يصل بحرًا من شمال إفريقيا.

كما أعدت وزارة الهجرة اليونانية تشريعًا يتيح احتجاز مهاجرين لمدة تصل إلى عامين في حال دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، أو خمس سنوات في حال ضُبطوا لاحقًا أثناء إقامتهم غير القانونية في اليونان.