كوثر بن هنية تشارك في مهرجان فينيسيا بـ "صوت هند رجب"

تشهد الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر حضوراً عربياً لافتاً.

حيث تم الكشف مؤخرا عن برنامج المهرجان، وجاء فيه إعلان عن مشاركة الفيلم الروائي "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية للمهرجان.

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ويجسد الفيلم واقعة رحيل الطفلة هند رجب التي هزت الرأي العام الدولي، وتم تصويره في تونس، وهو من إنتاج التونسي نديم شيخ روحه، إلى جانب الممثلة والمنتجة الكندية أوديسا راي، والممثل والمنتج البريطاني جيمس ويلسون.

يذكر أن الطفلة الفلسطينية هند رجب، ذات الست سنوات، ظلّت تنزف لساعات داخل السيارة، وتطلب النجدة عبر الهاتف، قبل أن يقتل الاحتلال طاقم الإسعاف المرسل لإنقاذها بقصف مباشر، وعثر لاحقا على جثمانها وجثمان قريبتها ليان بعد 10 أيام من المجزرة، في مشهد هزّ الضمير العالمي.

وبعد هذه الواقعة تحولت الطفلة هند رجب إلى رمز عالمي للفظائع الإسرائيلية وجرائم الاحتلال ضدّ الأطفال، بعد أن سمع العالم استغاثتها وهي تنطق آخر كلماتها على الهواء: "أنا خايفة.. تعالوا بسرعة".