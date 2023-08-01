وفاة الممثل بول روبنز بعد صراع مع السرطان

توفي عن 70 عامًا، الفكاهي الأمريكي بول روبنز، والذي اشتهر بتأديته شخصية الرجل الطفل "بي-وي هيرمان"، في دور تخلّى عنه بعد إدانته بالقيام بتصرفات جنسية في سينما تعرض أفلامًا إباحية.

وغيّب الموت روبنز الأحد بعد معركة مع السرطان استمرت ست سنوات، على ما ذكر بيان نُشر عبر حسابات الممثل الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنّ "بول حارب مرض السرطان بشجاعة وسرّية لسنوات، من خلال عزيمته وحماسته اللتين تميّز بهما"، لافتًا إلى أنّ شخصية "بي-وي هيرمان" التي أدّاها بول، أثّرت من خلال إيجابيتها ومخيلتها وإيمانها بأهمية اللطف، بأجيال من الصغار والكبار".

ولم يتحدّث الممثل مطلقًا عن مرضه علنًا.

ولد بول روبنز عام 1952 في نيويورك وبدأ حياته المهنية كفكاهي في لوس أنجليس خلال سبعينيات القرن العشرين.

وصعد إلى النجومية عام 1980 بفضل شخصية "بي-وي هيرمان" التي تمثل رجلًا غريب الأطوار ذا شخصية طفولية يضع باستمرار ربطة عنق حمراء.