اليوم.. ترقب للقاء محتمل بين هاري ووالده بعد قطيعة دامت 20 شهرًا

تتزايد التكهنات حول لقاء محتمل بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز، حيث من المقرر تواجدهما في لندن اليوم الأربعاء.

وكان من المتوقع أن يعود الملك تشارلز إلى العاصمة قادمًا من بالمورال الليلة الماضية، لكنه قد يؤجل عودته إلى وقت لاحق، وفقًا لصحيفة "ميرور".

من جانبه، سيزور هاري كلية إمبريال كوليدج لندن ومركز دراسات إصابات الانفجارات الذي أسسه قبل 12 عامًا، ما قد يوفر فرصة للقاء طال انتظاره بينهما.

وفي المقابل، يتواجد الأمير وليام بعيدًا في كارديف للاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الانتحار، ما يقلل فرص تقاطعه مع والده أو شقيقه.

ولم يلتقِ الملك تشارلز وهاري منذ نحو 20 شهرًا، بعد زيارة هاري المفاجئة عقب تشخيص والده بالسرطان في فبراير 2024.

أخبار ذات علاقة الأمير هاري يلمّح إلى توتر علاقته مع شقيقه ويليام

وأكدت مصادر مقربة من دوق ساسكس رغبة الطرفين في المصالحة، حيث قال أحدهم: "هاري يحب رؤية عائلته ويسعى للمصالحة". رغم ذلك، رفض قصر باكنغهام ومكتب هاري التعليق على احتمالية اللقاء.

وفي تصريحات سابقة، أعرب هاري عن أمنيته في شفاء الجروح العائلية، لكنه أقر بأن بعض أفراد العائلة قد لا يغفرون له بسبب مذكراته المثيرة للجدل "سبير".

ومن المتوقع أن يبقى هاري في بريطانيا حتى الغد قبل مغادرة البلاد. كما أشاد بتبرعه الشخصي البالغ 1.1 مليون جنيه إسترليني لدعم الشباب المتضررين من العنف، واصفًا ذلك بأنه "استثمار في المستقبل"، ودعا الآخرين إلى المشاركة في الدعم.