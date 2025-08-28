سوريا تطلق رحلات قطار مجانية إلى معرض دمشق الدولي

أطلقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في سوريا، اليوم الخميس، مبادرة لتسيير رحلات مجانية لقطارات الركاب بين محطتي القدم ومدينة المعارض، تزامنًا مع انطلاق فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، التي افتُتحت رسميًا الأربعاء.

وبحسب صحف محلية، أكدت وزارة النقل السورية أن هذه الرحلات المجانية ستُسَيَّر ليوم واحد فقط، بهدف تسهيل وصول الزوّار إلى المعرض، وتوفير وسيلة نقل مباشرة وميسّرة من قلب العاصمة إلى موقع الحدث على أطرافها الجنوبية، حيث تنطلق أولى الرحلات في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دمشق، وتستمر على مدار اليوم بتواتر زمني مناسب لضمان انسيابية حركة الزوّار، وتخفيف الضغط على وسائل النقل الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة النقل السورية إلى توفير بيئة مريحة وآمنة لروّاد المعرض، لا سيّما أن الدورة الحالية تُعدّ الأولى منذ استعادة البلاد سيادتها الكاملة بعد زوال نظام الأسد السابق، ما يمنح المعرض بعدًا رمزيًا وطنيًا يتجاوز الطابع الاقتصادي والثقافي المعتاد، وفق وسائل إعلام سورية.

كما يُعد معرض دمشق الدولي من أقدم وأهم الفعاليات الثقافية في المنطقة، وقد شكّل، منذ تأسيسه، واجهة لسوريا على الساحة الدولية، وتأتي عودته المنتظمة بعد سنوات من التحديات كإشارة واضحة إلى تعافي الحياة العامة في البلاد، حيث يعود تاريخه إلى العام 1954، ويُعد من أقدم وأعرق وأكبر المعارض في الشرق الأوسط.

وتُجدر الإشارة إلى أنه، في 8 أغسطس/آب الجاري، انطلقت أول رحلة تجريبية للقطار بين مدينتي حلب وحماة، إيذانًا بعودة الحياة إلى واحد من أهم الشرايين الحيوية ضمن شبكة النقل السورية، بعد انقطاع دام 13 عامًا نتيجة اندلاع الثورة السورية، في العام 2011، وما أعقبها من حرب مدمرة عطلت البنى التحتية، وقطّعت أوصال البلاد.