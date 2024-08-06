في واقعة "غير مألوفة"، أقدم إندونيسي على قتل جاره، بسبب سؤاله عن سبب "عدم زواجه".

ووفق صحيفة "ستريتس تايمز"، فإنّ بارليندونجان سيريجار، 45 عامًا، هاجم أسجيم إريانتو، 60 عامًا، وهو موظف حكومي متقاعد، بقطعة من الخشب حوالي الساعة الثامنة مساءً يوم الخميس الماضي، شمال سومطرة.

وقالت مساعدة مفوض الشرطة ماريا مارباونج إن "المجني عليه كان نجح في الفرار في البداية بعد هجوم المتهم عليه، لكنه سقط لاحقا بسبب إصابة برأسه، فواصل المتهم ضربه حتى تدخل الجيران".

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ونُقِل المجني عليه إلى مركز طبي، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم سيريجار، بعد فترة وجيزة، واعترف في التحقيقات بتخطيطه لقتل جاره.

وقالت جارة شاهدة على الواقعة: "لقد كان مصمماً على ضرب الرجل حتى الموت؛ بسبب استهزائه المتكرر بالمتهم لكونه أعزبا".