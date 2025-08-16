لحظة متهورة في السماء.. طيار يترك باب قمرة القيادة مفتوحًا

خالف طيار تابع للخطوط الجوية البريطانية بروتوكولات السلامة الجوية حين ترك باب قمرة القيادة مفتوحًا خلال رحلة من لندن هيثرو إلى نيويورك، حتى تتمكن عائلته، التي كانت بين الركاب، من مشاهدته أثناء تشغيله لأجهزة الطائرة.

هذه الخطوة، التي تتعارض مع قوانين مكافحة الإرهاب وسلامة الطيران، أثارت قلق الركاب والطاقم.

وعادة ما تُغلق أبواب قمرة القيادة طوال الرحلة لحماية الطائرة من أي تهديدات أمنية محتملة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، فقد قرر الطيار – الذي لم يُكشف عن هويته – تجاهل هذه القواعد من أجل السماح لأفراد أسرته برؤيته وهو يقود الطائرة.

وما إن لاحظ الركاب والطاقم أن الباب مفتوح بشكل كامل، حتى سادت حالة من القلق والتساؤلات حول مدى أمان الرحلة.

وذكر مصدر للصحيفة أن الفترة التي بقي فيها الباب مفتوحًا كانت طويلة بما يكفي لإثارة ردود فعل واسعة.

ودفعت الواقعة بعض زملاء الطيار إلى الإبلاغ عنه للسلطات في الولايات المتحدة، مما أدى إلى اتخاذ إدارة الشركة قرارًا بإيقافه عن العمل، وفتح تحقيق رسمي بسبب "انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب".