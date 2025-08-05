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"حيوانات أليفة غذاء للمفترسات".. طلب غريب من حديقة دنماركية

"حيوانات أليفة غذاء للمفترسات".. طلب غريب من حديقة دنماركية
نمر في حديقة حيواناتالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 8:18 ص

أثارت حديقة حيوانات في الدنمارك موجة من الجدل بعد دعوتها الجمهور للتبرع بالحيوانات الأليفة الصغيرة لتقديمها كطعام للحيوانات المفترسة. 

وأوضحت لجنة حديقة "ألبورغ" شمال البلاد، في منشور على فيسبوك، أن الهدف هو "محاكاة السلسلة الغذائية الطبيعية" داخل بيئة الحيوانات، حفاظًا على "رفاهية الحيوانات والنزاهة المهنية".

وذكرت الحديقة أنها تقبل تبرعات من حيوانات مثل خنازير غينيا، الأرانب، والدجاج، شريطة أن تكون صحية وسليمة.

وأكدت أن هذه الحيوانات سيتم "قتلها برفق" بواسطة موظفين متخصصين، ثم تُقدَّم كطعام للحيوانات المفترسة.

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وأضافت إدارة الحديقة: "بهذه الطريقة، لا يذهب شيء هباء. نحن نضمن تغذية وسلوكاً طبيعياً لحيواناتنا المفترسة".

 

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