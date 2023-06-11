كيف نجا 4 أطفال من الموت بعد أن فقِدوا في الأدغال لـ 40 يومًا؟

كشفت عملية انقاذ أربعة أطفال بعد 40 يومًا من سقوط طائرتهم في أدغال كولومبيا عن جوانب مؤثرة في الكيفية التي استطاع فيها الأطفال البقاء على قيد الحياة كل تلك المدة.

تقول عمة الأطفال الأربعة إن الطفلة ليزلي (13 عامًا) وشقيقتها البالغة من العمر 9 أعوام كانتا لعبتا لعبة "لعبة البقاء على قيد الحياة" في الغابة في وقت سابق على وقوع الحادثة، إذ كانتا تقيمان خيمة صغيرة، مثل تلك الخيمة التي نصبتاها بعد وقوع الحادثة.

وبحسب ما نقلت شبكة "كاراكول" الإخبارية المحلية، قالت العمة إن الطفلة ليزلي كانت تعرف أيّ الفاكهة التي لا تستطيع تناولها؛ لأن هناك العديد من الفواكه السامة في الغابة، وتعرف كيف تعتني بطفل.